UFC-Meister Henry Cejudo will gegen UFC-Meisterinnen kämpfen

Cejudo, der die Gürtel im Extraleicht- und Superleichtgewicht hat, teilte mit, er wolle auch den dritten Champion-Titel erringen. Dafür sei er sogar bereit, sich mit Nunes (Titelträgerin im Halbleicht- und Extraleichtgewicht) und Schewtschenko (Titelträgerin im Extraleicht- und Superleichtgewicht) zu messen.

„Ich nehme keine Gefangenen. Ich bin einfach auf der Jagd nach Gold“, so Cejudo.

Cejudo gegen Moraes

15 Siege auf dem Konto

Der Amerikaner errang seinen zweiten Gürtel am 8. Juni. Im Titelkampf im Extraleichtgewicht besiegte er Marlon Moraes mit einem Knockout in der dritten Runde. Cejudo ist damit der vierte Kämpfer in der UFC-Geschichte , der sich den Titel in zwei Gewichtskategorien geholt hat.

Cejudo hat 17 Kämpfe nach MMA-Regeln durchgeführt. Auf seinem Konto sind 15 Siege, doch zweimal hat er verloren. Noch bevor er zu MMA wechselte, machte er sich einen Namen im Freistilringkampf. Der Amerikaner war 2008 Champion.

