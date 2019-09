UFC-Champion Nurmagomedov: „Portier viel robuster als McGregor“

Nurmagomedov (30) hatte beim UFC-242-Fight am Samstag in Abu-Dhabi Poirier (30) in der dritten Runde durch einen Würgegriff zum Aufgeben gezwungen und seinen Titel als Leichtgewichtsweltmeister verteidigt. Im Oktober 2018 hatte der Russe den Iren McGregor in der vierten Runde besiegt.

„Poirier ist körperlich robust. Ich hatte nicht erwartet, dass er so agil und flexibel ist“, sagte Nurmagomedov am späten Mittwochabend nach der Ankunft in seiner Heimatstadt Machatschkala (Dagestan, Nordkaukasus).

„Poirier erwies sich als ein sehr robuster Gegner. Viel robuster als McGregor“, so der Champion.

sp/tm