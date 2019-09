Jürgen Klopp zum bestem Trainer der Welt gekürt – Messi mal wieder Weltfußballer

Der deutsche Coach, der mit dem FC Liverpool in diesem Jahr die Champions League gewonnen hatte, wurde am Montagabend bei der Gala des Fußball-Weltverbands FIFA in Mailand ausgezeichnet.

„Wow! Was kann ich sagen?! Ich muss mich bei vielen Menschen bedanken, angefangen bei meiner Familie, die daheimsitzt und hoffentlich zuschaut. Das hätte niemand erwartet, als ich vor über 20 Jahren angefangen habe. So ist der Fußball“, so der 52 Jahre alte Deutsche.

„Ich muss mich bei meinem überragenden Club FC Liverpool bedanken, bei den Eigentümern, beim Team, ganz besonders beim Team. Ich bin sehr stolz“, sagte er dazu.

Der Argentinier Lionel Messi wurde zum sechsten Mal als Weltfußballer ausgezeichnet. Der 32-jährige Star des FC Barcelona setzte sich gegen den Niederländer Virgil van Dijk vom FC Liverpool und Cristiano Ronaldo von Juventus durch.

