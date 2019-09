Deutschland will Handball-WM der Frauen 2025 ausrichten

Deutschland will die Handball-WM der Frauen im Jahr 2025 ausrichten. Der Deutsche Handballbund (DHB) bewirbt sich gemeinsam mit den Niederlanden als Gastgeber der Endrunde in sechs Jahren. Zuletzt richtete Deutschland 2017 die WM aus.

Die Präsidenten der beiden Verbände, Andreas Michelmann und Tjark de Lange, erklärten dazu:

„Wir sind davon überzeugt, dass eine WM in unseren beiden Ländern ein fantastisches Angebot für die internationale Handball-Familie sein kann.“

Der Weltverband IHF wird die Titelkämpfe 2025 voraussichtlich Anfang kommenden Jahres vergeben.

Deutschland hatte zuletzt 2017 die WM ausgerichtet. Damals verfolgten insgesamt 237.263 Zuschauer die Endrundenspiele in Leipzig, Oldenburg, Trier, Bietigheim-Bissingen, Magdeburg und Hamburg, teilte der DHB am Freitag mit. Zuvor fanden bereits 1965 und 1997 WM-Turniere in Deutschland statt. Die Niederlande waren 1971 und 1986 Ausrichter.

„Die Bewerbung ist Teil einer langfristigen und strategischen Planung. Solche Großereignisse geben uns die Möglichkeit, den Handball weiter in unserer Gesellschaft zu etablieren“, sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober in der DHB-Mitteilung.

Deutschland richtet 2024 bereits die EM der Männer aus. Zudem sind Bewerbungen für die U21-WM 2023 und die WM 2027 der Männer geplant.

leo/sb/dpa