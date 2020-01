„Genesung startet jetzt”: England-Kapitän Harry Kane ist operiert worden – Foto

„Die Genesung startet jetzt”, schrieb der Stürmer zu dem Foto.

​Laut seines Clubs wird Kane allerdings noch bis April ausfallen. Der Nationalspieler hatte am 1. Januar bei der 0:1 (0:1)-Niederlage seines Teams beim FC Southampton eine Sehnenverletzung am linken Oberschenkel erlitten. Im Achtelfinale der Fußball-Königsklasse treffen die Spurs am 19. Februar und am 10. März auf den Bundesliga-Tabellenführer Leipzig.

ng/dpa