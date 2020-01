McGregor besiegt Cerrone spektakulär und bekommt Chance auf Revanche gegen Khabib – Video

Der irische UFC-Fighter (Ultimate Fighting Championship) Conor McGregor hat den US-Kämpfer Donald Cerrone beim Turnier in Las Vegas (US-Bundestaat Nevada) in der Nacht auf Sonntag besiegt. UFC-Präsident Dana White kündigte die Möglichkeit eines Rückkampfs zwischen dem Iren und dem Champion aus Russland, Khabib Nurmagomedov, an.