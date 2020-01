Tod von NBA-Legende Kobe Bryant: Keine Black Box an Bord des verunglückten Helikopters

Der Hubschrauber, der am Sonntag mit Kobe Bryant und acht anderen abgestürzt war, hatte laut den Beamten des National Transportation Safety Board (NTSB) keine Black Box an Bord, berichtet „Business Insider“ am Dienstag. Das Aufnahmegerät sei für den Hubschrauber nicht nötig gewesen.

Die Disposition des Hubschraubers Sikorsky S-76 zum Zeitpunkt des Absturzes sei noch nicht klar. Teile des Hubschraubers seien in der Nähe der Hauptaufprallstelle am Hang verstreut gewesen. Das Trümmerfeld erstrecke sich über eine Breite von bis zu 600 Metern, erklärten Vertreter des NTSB bei einem Briefing am Montag.

Die Ursache des Absturzes werde weiter untersucht. Derzeit prüfe man, ob das Wetter eine Rolle gespielt haben könnte. Die Meteorologen berichteten zum Zeitpunkt des Absturzes von niedrigen Wolken und eingeschränkter Sicht. Augenzeugen sprachen von dichtem Nebel über den Ausläufern, wo der Hubschrauber abstürzte.

„Wir werfen bei der Untersuchung einen umfassenden Blick auf alles – Mensch, Maschine und Klima. Das Wetter ist nur ein kleiner Teil davon“, sagte NTSB-Vorstandsmitglied Jennifer Homendy.

Kobe Bryant, der als einer der besten Spieler der NBA-Geschichte gilt, war am Sonntag im Alter von 41 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Insgesamt neun Menschen waren an Bord der Unglücksmaschine. Medienberichten zufolge war der Hubschrauber auf dem Weg zu einem Basketball-Turnier in Calabasas unweit von Los Angeles.

Das Portal TMZ berichtet unter Berufung auf Angaben des Los Angeles Police Department, dass die Wetterverhältnisse sehr schlecht gewesen seien, als es zu der tödlichen Tragödie kam.

aa/sb