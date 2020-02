„Wir machen weiter“: Eishockey-Star Owetschkin über seinen 700-Tore-Meilenstein – Video

Seinen 700. Karrieretreffer erzielte der berühmte Flügelstürmer aus Russland laut der NHL-Seite am Samstag bei einem Spiel gegen das Team New Jersey Devils in der Stadt Newark (US-Bundesstaat New Jersey). Owetschkins Mannschaft erlitt jedoch eine 3:2-Niederlage.

Alex Ovechkin after scoring his 700th career goal in New Jersey. #700vi pic.twitter.com/4fivHJT9NH — Washington Capitals (@Capitals) February 22, 2020

„Wenn man sich dem nähert, beginnt man zu denken, wann das endlich kommen wird. Schließlich ist es vorbei, wir brauchen also nicht mehr darüber zu sprechen. Wir machen weiter.“

Capitals-Trainer kommentiert Niederlage gegen Devils

Gegenüber den Reportern bezeichnete der Eishockey -Star sein 700. Tor als „besonderen Moment“.

Der Trainer der Capitals, Todd Reirden, drückte sein Bedauern aus, dass das Team am Samstag nicht habe gewinnen können.

„Das ist aber bedauernswert, dass wir nicht noch ein Tor – und möglicherweise zwei Tore – schießen konnten, um diesen Abend für ihn (Owetschkin – Anm. d. Red.) besonders zu machen. Denn ich weiß, dass er sich schlussendlich darum Sorgen macht: Spiele zu gewinnen und um den Stanley Cup zu ringen“, zitiert NHL den Coach.

Stanley Cup

Der Stanley Cup gilt als die wichtigste Eishockeytrophäe der Welt und wird jährlich dem Play-off-Gewinner der National Hockey League verliehen.

Owetschkin spielt seit 2005 für die Washington Capitals in der NHL. Mit diesem Team gewann er 2018 den Stanley Cup.

