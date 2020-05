Die FC Bayern-Stars treffen in Dortmund ein

Doch vielleicht wird die Fanpräsenz im Stadion grenzenlos überschätzt? Vielleicht wird mithilfe des “12. Spielers” nur simple Geldmacherei verdeckt? Dies meinen allerdings manche Fußball-Puristen wie der Sportleragent und Spielervermittler Jörg Neblung: “Der Ursprung des Spiels, Kampf statt Event.”

Doch derartige Auslegungen ändern nichts an der Wichtigkeit der bevorstehenden Partie. Die beiden Mannschaften treffen sich, wie an einem Murmeltiertag, an jedem Saisonende, um den Platz an der Tabellenspitze zu bestreiten. FC Bayer liegt mit 61 Punkten wie gewohnt etwas vorne, Dortmund eilt mit 57 Punkten gleich hinterher.