Norwegen und Schweden starten in Fußballsaison

In Norwegen und Schweden starten die obersten Fußballligen in ihre neuen Spielzeiten. Vorerst finden die Spiele ohne Zuschauer statt.

Während in Schweden Meister Djurgården auswärts beim IK Sirius am Sonntag (12.00 Uhr) den Anfang macht, werden die ersten Begegnungen in Haalands Norwegen erst am Dienstag (ab 18.00 Uhr) angepfiffen.

Keine Zuschauer in den Stadien

Für die Skandinavier ist es anders als etwa in der Bundesliga oder der Premier League nicht nur die Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Corona-Zwangspause , sondern zugleich auch der jeweilige Startschuss in die neue Fußball -Saison. Diese beginnt in der schwedischen Allsvenskan und der norwegischen Eliteserien für gewöhnlich im Frühjahr – und jetzt coronabedingt eben Mitte Juni.

In beiden Ländern gibt es Hoffnungen, so schnell wie möglich wieder zu Zuschauern auf den Stadiontribünen zurückkehren zu können – sowohl in Schweden als auch in Norwegen werden die Begegnungen vorerst aber wie in der Bundesliga vor leeren Rängen stattfinden.

Die Norweger erhoffen sich allerdings, dass es am Montag kurz vor Saisonstart noch eine positive Nachricht geben könnte, dass zumindest ein paar Zuschauer ins Stadion dürfen. Ob es dazu kommt, ist jedoch unklar.

Coronavirus

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Weltweit wurden laut der Johns-Hopkins-Universität (JHU) bereits mehr als 7,5 Millionen Menschen mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. Bisher wurden demnach 422.981 Todesopfer registriert.

In Schweden und Norwegen starben jeweils 4854 bzw. 242 Patienten an der neuartigen Infektion.

mo/mt/dpa