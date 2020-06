TV-Ära zu Ende: RTL steigt nach 30 Jahren aus der Formel 1 aus

Nach 30 Jahren stellt der deutsche Fernsehsender RTL zum Ende der Saison seine Live-Berichterstattung von der Formel 1 ein. Dies gab der Sender am Sonntag auf seiner offiziellen Webseite bekannt.

Drei Jahrzehnte einer „einzigartigen Erfolgsgeschichte“ enden demnach mit dem Großen Preis von Abu Dhabi, der für den 29. November anberaumt ist.

RTL hatte die wichtigste Motorsport-Serie seit 1991 übertragen. Dank den Erfolgen von Michael Schumacher habe sich die Formel 1 in Deutschland neben dem Fußball und dem Boxsport kontinuierlich zur populärsten TV-Sportart entwickelt, hieß es in der Mitteilung.

Nun seien Rechtekosten aber zu hoch geworden. Der Sender wolle sich „mit aller Kraft“ auf Fußball konzentrieren.

Wo die Formel 1 ab dem kommenden Jahr in Deutschland gezeigt wird, ist noch nicht bekannt. Als Interessent gilt der Pay-TV-Sender Sky, der in der am 5. Juli beginnenden Saison noch parallel zu RTL überträgt.

mo/mt/dpa