Stars von FC Bayern München treffen zum DFB-Pokal-Finale auf Bayer Leverkusen

Am Samstag, den 4. Juli, überträgt Sputnik live vor dem Olympiastadion in Berlin die Ankunft der Spieler von Bayern München und Bayer 04 Leverkusen zum DFB-Pokal-Finale 2020.

Auf dem Weg zum Pokal-Duell in Berlin schlugen die bayerischen Giganten Hoffenheim, Schalke 04 und Eintracht Frankfurt, während sich Bayer Leverkusen mit Stuttgart, Union Berlin und Saarbrücken auseinandersetzen musste.

Nachdem Bayern München bereits zum achten Mal in Folge den Bundesliga-Titel geholt hatte, will die Mannschaft in diesem Jahr auch den DFB-Pokal nach Hause holen. Das Spiel wird aufgrund der Corona-Einschränkungen, die beim Wiederbeginn der Bundesliga vor rund einem Monat eingeführt wurden, ohne Zuseher ausgetragen.