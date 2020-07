FC Bayern krönt sich im leeren Stadion zum Doublesieger

Nachdem der Fußball-Club Bayern München bereits zum achten Mal in Folge den Bundesliga-Titel holte, hat die Mannschaft in diesem Jahr im Berliner Olympiastadion auch den Pokal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gewonnen.

Zum Ende der schwierigen Corona-Saison konnte der Verein sich mit 4:2 (2:0) am Samstag gegen Bayer Leverkusen aus Nordrhein-Westfalen durchsetzen und feierte seinen 20. Pokalsieg. Damit gelang den Münchnern wie schon im Vorjahr das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal. Dabei handelt es sich um das 13. Double der Vereinsgeschichte.

Die Tore für die zunächst überlegenen Bayern schossen David Alaba (16. Minute), Serge Gnabry (24.) und Robert Lewandowski in der 59. Minute. Sven Bender verkürzte den Rückstand der Leverkusener in der 64. Minute. Lewandowski legte mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 in der 89. Minute nach.

Das Spiel wurde aufgrund der Corona-Einschränkungen, die beim Wiederbeginn der Bundesliga vor rund einem Monat eingeführt wurden, ohne Zuschauer ausgetragen. Dabei sein durften letztlich nur 691 Menschen, darunter auch Bundestrainer Joachim Löw.

„Es ist auch ein bisschen ein trauriger Moment“, zitiert die DPA den Bayern-Profi Thomas Müller. „Wenn in so einem Pokalfinale in so einem herrlichen Stadion die Fans fehlen. Es tut auch ein bisschen weh.“

Das nächste Ziel der Double-Sieger ist die Champions League. Das bayerische Team hat möglicherweise bereits nun den Gewinn des Triples im Kopf.

mo/mt/dpa