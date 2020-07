Zehnkampf-Olympiasieger Holdorf gestorben

Zehnkampf-Olympiasieger Willi Holdorf ist tot. Das bestätigte am Montag seine Frau Sabine Holdorf-Schust gegenüber dpa.

Willi Holdorf starb demnach am Sonntagabend im Alter von 80 Jahren im schleswig-holsteinischen Achterwehr bei Kiel.

Sechs Sekunden Vorsprung im abschließenden 1500 Meter-Lauf reichten ihm zu seinem größten sportlichen Erfolg: Olympisches Gold im Zehnkampf in Tokio 1964. Jetzt ist Willi #Holdorf im Alter von 80 Jahren verstorben. pic.twitter.com/qcJL00tU5H — DW Sport (@dw_sport) July 6, 2020

Bei den Olympischen Sommerspielen 1964 in Tokio gewann er als erster deutscher Leichtathlet die Goldmedaille im Mehrkampf. Nach seinem Erfolg wurde Holdorf zum Sportler des Jahres gewählt und 2011 in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.

Darüber hinaus war er im Zweierbob Vize-Europameister.

Holdorf als Trainer

Als Leichtathletik-Trainer führte er den Stabhochspringer Claus Schiprowski 1968 zu Olympia-Silber. Von 1971 bis 1973 war er Bremser im Zweier- und Anschieber im Viererbob – und holte mit Horst Floth 1973 EM-Bronze. Als Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Fortuna Köln konnte er aber im Jahre 1974 den Abstieg der Mannschaft nicht abwenden.

Danach konzentrierte er sich auf seine Arbeit als Vertreter des Sportartikelherstellers Adidas, den er 2016 aufgab. Als Gesellschafter schrieb er an der Erfolgsgeschichte des Handball-Bundesligisten THW Kiel mit und gehörte dem Aufsichtsrat an.

ak/sb/dpa