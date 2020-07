Khabib kommentiert erstmals den Tod seines Vaters

Abdulmanap Nurmagomedow kam am 3. Juli im Alter von 58 Jahren ums Leben. Im Juni gab Khabib bekannt, dass sein Vater an Coronavirus erkrankt gewesen sei. Die Infektion habe bei ihm Herzkomplikationen ausgelöst.

„Vater, ich werde Dich vermissen, Du hast in einer Person Vater, Freund, Bruder und Trainer verbunden“, schrieb der MMA-Sportler.

Bei dem Posting handelt es sich russischen Medienberichten zufolge um dieöffentliche Äußerung Khabibs zum Tod seines Vaters.

Abdulmanap Nurmagomedow habe ihm „fast alles“ beigebracht, was der Sportler könne. Hoffentlich sei sein Vater mit ihm zufrieden gewesen.

Kampf um den UFC-Titel im Leichtgewicht

Im Mai hatte der US-amerikanische Mixed-Martial-Arts-Sportler Justin Gaethje in Jacksonville (US-Bundesstaat Florida) seinen favorisierten Landsmann Tony Ferguson besiegt und sich somit den UFC-Interims-Titel im Leichtgewicht gesichert.

Bei dem Turnier hätte Ferguson gegen Khabib Nurmagomedov, den UFC-Sieger im Leichtgewicht, antreten sollen. Der dagestanische Sportler musste jedoch wegen der Corona-Krise seine Teilnahme absagen.

Es war geplant, dass Gaethje und Nurmagomedov am 19. September in Abu-Dhabi ins Achteck steigen. Wie aber Medien am Dienstag unter Verweis auf Khabibs Team berichten, würde nun der 31-jährige Sportler aus Russland von der Teilnahme am Turnier möglicherweise zurücktreten.

mo/mt