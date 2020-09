Im Endspiel gegen Österreicher Thiem: Zverev verpasst bei US-Open ersten Grand-Slam-Titel

Der 23 Jahre alte Hamburger verlor am Sonntag im Endspiel der US-Open in New York gegen den Österreicher Dominic Thiem mit 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8).

„Ich war super nah dran, Grand-Slam-Champion zu sein. Ich war ein paar Spiele, vielleicht ein paar Punkte weg“, so Zverev, als er mehr als zwei Stunden nach dem Matchball zur Video-Pressekonferenz erschien.

„Ich hatte im fünften Satz viele Chancen und habe sie nicht genutzt. Aber ich bin 23 Jahre alt, ich denke nicht, dass es meine letzte Chance war. Ich glaube, dass ich eines Tages einen Grand Slam gewinnen werde“, zeigte sich Zverev zuversichtlich.

Für den 27 Jahre alten Thiem war es im vierten Anlauf der erste Grand-Slam-Sieg. Er ist der erste Spieler seit 16 Jahren, der in einem Grand-Slam-Endspiel nach einem 0:2-Satzrückstand noch den Titel holte. Im Tiebreak nutzte der von Krämpfen geplagte Österreicher seinen dritten Matchball.

„Ich wünschte, es könnte heute zwei Sieger geben“, sagte Thiem.

ak/dpa/ae