„Unglaubliche Ehre“: Hamilton stellt Schumacher-Rekord ein

Beim Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring feiert der britische Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton am Sonntag seinen 91. Grand-Prix-Sieg und stellt dabei den Siegrekord von Michael Schumacher ein. Dies folgt aus einer Mitteilung auf der offiziellen F1-Webseite.

Nach dem Rennen nahm Hamilton demnach ein besonderes Geschenk von Mick Schumacher, dem Sohn des berühmten Formel-1-Fahrers, entgegen: einen der roten Rennhelme von Michael Schumacher.

Der Brite dankte seinem Team für den Erfolg und zeigte sich von seinen Emotionen überwältigt.

„(…) Das ist eine unglaubliche Ehre. Ich werde Zeit brauchen, um mich daran zu gewöhnen“, zitiert das Portal den 35-Jahrigen.

Zweiter beim Großen Preis der Eifel wurde der Niederländer Max Verstappen vom Red-Bull-Team. Auf Rang drei schaffte es der Australier Daniel Ricciardo im Renault und erzielte damit den ersten Podiumsplatz als Mitglied dieser Mannschaft.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel musste sich mit Rang elf begnügen. Sein für Racing Point antretender Landsmann Nico Hülkenberg, der kurzerhand als Ersatz für den Kanadier Lance eingesprungen war, durfte sich dagegen über den achten Platz freuen – und das vom letzten Startrang aus.

Ausfall beim Pole-Mann

Der Finne Valtteri Bottas, der sich am Samstag die Pole Position geholt hatte, schied in Runde 19 aufgrund eines Defekts an der Mercedes-Antriebseinheit aus.

Nur wenige Tage vor seinem 41. Geburtstag hat sich Kimi Räikkönen einen Formel-1-Rekord geschnappt. Nach seinem Start am Sonntag ist der Finne der erste Pilot, der bei 323 Grands Prix angetreten ist. Er überholte damit Rubens Barrichello aus Brasilien. Beim Nürburgring-Rennen landete der Alfa-Romeo-Fahrer auf Platz zwölf.

mo/sb