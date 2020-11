Wada plant weitere Reformen: Deutscher Sportrechtler Haas leitet Arbeitsgruppe

Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat auf die umfassende Kritik an der nicht genügenden Reform ihrer Führungsstruktur entsprechend reagiert und beabsichtigt derzeit, den Sportlern eine breitere Repräsentanz zu gewähren.

Demzufolge soll das Exekutivkomitee um zwei unabhängige Mitglieder – frühere Athleten – erweitert werden. Dies erklärte die Wada nach einer zweitägigen digitalen Konferenz des Stiftungsrates.

Mit diesem Schritt würde sich die Zahl der unabhängigen Mitglieder des Exekutivkomitees auf sechs belaufen, je fünf weitere Vertreter stellen die Regierungen und der Sport.

„Darüber hinaus wird weiter an einer zusätzlichen Vertretung der Athleten innerhalb der Wada-Führung gearbeitet“, hieß es.

Kürzlich hatten Vertretungen der Athleten und Nationale Anti-Doping-Agenturen aus 14 Ländern grundlegende Reformen und ihre stärkere Beteiligung an der Wada-Führung und -Arbeit verlangt. Jede Menge Kritik kam auch aus den USA. Die Vereinigten Staaten hatten sogar gedroht, ihren Beitrag zur Finanzierung der Wada auszusetzen.

Neue Arbeitsgruppe

„Die Wada macht weiterhin Fortschritte bei ihren weitreichenden Reformen, um zweckmäßig zu bleiben und sich an die vor uns liegenden Herausforderungen anpassen zu können“, sagte Wada-Präsident Witold Banka.

Die Wada hat eine neue Arbeitsgruppe eingesetzt – dies zur Prüfung der bisherigen und zur Ausarbeitung weiterer Reformen. In der Mitteilung heißt es, dass die Gruppe von dem deutschen Sportrechtler , der zurzeit in Zürich lebt, geleitet werde. Dieser Arbeitsgruppe gehört auch, der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes, an.

„Die Aufnahme weiterer unabhängiger Mitglieder in das Exekutivkomitee und die Bildung der neuen Arbeitsgruppe würden die ‚Dynamik des Wandels aufrechterhalten‘“, so Banka.

ek/mt/dpa