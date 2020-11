Nach Debakel gegen Spanien: Zwei Drittel der Fußballfans für Löws Rücktritt – Umfrage

Nach dem 0:6-Debakel gegen Spanien ist der Großteil der Fußballfans in Deutschland laut einer Umfrage für einen Rücktritt von Bundestrainer Joachim Löw. 66 Prozent der Fußballinteressierten sprachen sich am Mittwoch in einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv für einen Löw-Rücktritt aus, meldet die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch.