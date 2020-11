Auftakt der Biathlon-Saison: Russen und Slowaken in Quarantäne, Schempp nicht qualifiziert

Unter strengen Corona-Auflagen beginnt am Samstag der Biathlon-Weltcup. In mehreren Teams gab es vor Beginn der Wettkämpfe positive Corona-Tests, darunter auch im russischen. Überflieger Johannes Thingnes Bö geht als Top-Favorit an den Start.

Für die Biathlon-Fans rund um den Globus hat das bange Warten am Samstag ein Ende: Im finnischen Kontiolahti beginnt der Weltcup 2020/2021. Unter Corona-Bedingungen wird vieles anders laufen als gewohnt. Ein umgestellter Wettkampfplan lässt traditionelle Rennorte wie das bayerische Ruhpolding sowie Stationen in Schweden und Frankreich aus. Dafür gibt es Doppel-Events in Kontiolahti, Hochfilzen, Oberhof und Nove Mesto. Leere Tribünen, wo sonst um die 20.000 Fans die Athleten anfeuerten, kein Händeschütteln oder Umarmen bei den Siegerehrungen, strenge Abstands- und Hygieneregeln.

Die Athleten werden in Vierergrüppchen untergebracht und auch in der Kantine wird nicht gemeinsam, sondern in kleinen Gruppen gegessen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren und Ansteckungswege besser nachverfolgen zu können. Zudem gilt für die Sportler Maskenpflicht , wenn sie gerade keine physische Belastung haben. Und natürlich:. Ein eigens mit dem Weltcup mitreisendes Team testet alle vier bis fünf Tage Sportler, Wettkampfrichter und das Personal des Verbandes – insgesamt zwischen 700 und 800 Personen.

Trotz der Umstände seien die Sportler froh, die Wettkämpfe überhaupt bestreiten zu dürfen, betonte Deutschlands Top-Biathletin Denise Herrmann. Auf die Vorbereitung der Deutschen habe sich die Pandemie nicht negativ ausgewirkt, so Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer.

„Wir hatten ein sehr gutes Konzept, damit wir von Anfang an gut trainieren konnten. Vom Training her hatten wir null Einschränkungen.“

Babikow und Garanitschew in Quarantäne

Anders als der deutsche Kader hatten mehrere Spitzenteams im Vorfeld des Weltcups positive Corona-Fälle zu beklagen und müssen deswegen auf den Saison-Auftakt im finnischen Kontiolahti verzichten. So fällt die komplette slowakische Mannschaft aus, sieben Teammitglieder müssen laut einer Mitteilung des nationalen Verbandes für mindestens eine Woche in Quarantäne. Positive Befunde gab es auch bei den Teams aus Lettland, Moldau, Frankreich und Rumänien. Aus russischer Sicht ist der Saison-Auftakt ebenfalls getrübt: Nachdem nach vier positiven Corona-Tests im Umfeld der Mannschaft die russischen Skijäger zunächst vorsorglich isoliert worden waren, steht jetzt fest, dass der russische Kader beim Saison-Start definitiv auf zwei seiner stärksten Biathleten wird verzichten müssen. Unter den positiv Getesteten befinden sich laut dem russischen Verband RBU nämlich neben zwei Trainern und einem Masseur auch Ex-Weltmeister Anton Babikow (29) und sein Teamkollege Jewgenij Garanitschew (32). Diese werden zunächst in Quarantäne bleiben.

Bö ist Topfavorit, Schempp nicht mehr dabei

Trotz der in den letzten Jahren immer weiter zunehmenden Leistungsdichte im Feld, wird erwartet, dass der norwegische Überflieger Johannes Thignes Bö auch diese Saison dominieren wird. Mit dem Franzosen Martin Fourcade hat sein ärgster Widersacher in der vergangenen Saison das Feld geräumt, wer soll also dem Olympiasieger und zehnfachen Weltmeister gefährlich werden? Bö sei natürlich der Topfavorit, sagte im Interview mit T-Online auch Ricco Groß, einst selbst vierfacher Olympiasieger und neunfacher Weltmeister mit dem deutschen Team, später Herren-Trainer bei der russischen Mannschaft und derzeit Trainer der Österreicher. „Aber es gibt einige Konkurrenten, die sich auch etwas ausrechnen – allen voran Alexander Loginow. Der hat zuletzt eine starke Saison gehabt und wird sicher auf den Gesamtweltcup schielen.“ Auch die Franzosen müsse man selbst ohne Fourcade auf dem Zettel haben, insbesondere Quentin Fillon Maillet.

„Dazu gibt es genügend deutsche Athleten, die in der Lage sind, ganz vorne mitzumischen“, so Groß.

Apropos deutsche Herren. Neben den zu erwartenden Gesichtern, wie Benedikt Doll, Arndt Peiffer, Johannes Kühn, Lucas Fratzscher und Philipp Horn haben sich für die letzten zwei Startplätze Roman Rees und Erik Lesser qualifizieren können. Nachdem Lesser in der Vorsaison geschwächelt hatte, will er sein Können 2020/2021 erneut unter Beweis stellen. Vom Formtief nicht erholt hat sich hingegen die langjährige Nummer eins im deutschen Team, Simon Schempp. Er wird beim Weltcup nicht dabei sein.

Bei den Damen warten die Deutschen erwartungsgemäß mit der bärenstarken Denise Herrmann auf. Hoffnungen auf Spitzenplatzierungen darf sich auch Teamkollegin Franziska Preuß machen. Es sind vor allem diese Beiden, die die Favoritinnen Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Tiril Eckhoff und Marte Olsbü im Kampf um die Podestplätze ärgern könnten.

Am Samstag beginnt der Biathlon-Weltcup mit den Einzelrennen der Herren und danach der Damen, am Sonntag folgen die Sprints.