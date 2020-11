Formel 1 in Bahrain: Glück im Unglück für Grosjean bei Grand Prix – Fotos

Der Grand Prix in Sakhir am Sonntag ist nur wenige Sekunden gelaufen, als der Bolide des Franzosen Romain Grosjean vom Haas-Team in die Leitplanke gekracht ist und sofort Feuer gefangen hat.

Berichten zufolge ist der Aufprall so gewaltig gewesen, dass das Auto in der Mitte in zwei Teile gerissen wurde.

Leichte Verbrennungen an Händen und Knöcheln, dass soll alles sein was @RGrosjean passiert ist. Das ist ein Wunder! https://t.co/NB3tmvj7fe — Florian König (@FlorianKoenig1) November 29, 2020

Wie viele Schutzengel muss man haben? Wahnsinn! #Grosjean zerreißt es das Auto, das Feuer fängt, und sein Monocockpit schießt mit ihm durch die Leitplanke. Er hätte tot sein können. Vielen Dank nach oben. #F1 https://t.co/RafGO5ekk5 @focusonline pic.twitter.com/amFSD6RHuo — Bananenflanke (@dirk_adam) November 29, 2020

​Grosjean habe sich selber aus dem Wrack befreien und sich in Sicherheit bringen können, hieß es. Den Unfallort habe er im Schockzustand und hinkend verlassen. Die Ursache des Unfalls könne sein, dass Grosjean beim Versuch, die Spur zu wechseln, den AlphaTauri mit dem Russen Daniil Kwjat am Steuer berührte. Danach sei er ungebremst und mit entsprechend hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung gerast.

Zunächst hieß es, dass der Fahrer „kleinere Verbrennungen an seinen Händen und Knöcheln“ habe. Den aktuellen Angaben zufolge meldete das Haas-Team den Verdacht auf einen Rippenbruch.

Nach dem Feuer-Crash von Grosjean meldeten Medien auch einen Unfall mit Lance Stroll von Racing Point. Der Wagen des Kanadiers überschlug sich nach einer Berührung mit Alpha-Tauri-Fahrer Daniil Kwjat. Stroll konnte mit Hilfe eines Streckenpostens aus dem auf dem Überrollbügel liegenden Auto herauskriechen. Er blieb dem Augenschein nach unverletzt. Strolls Wagen wurde mit einem Kran geborgen.

