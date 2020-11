Französin Frappart wird erste Schiedsrichterin in Champions League

Die französische Schiedsrichterin Stephanie Frappart wird als erste Frau ein Spiel in der Champions League der Männer pfeifen. Die 36-Jährige ist für das Königsklassen-Duell zwischen Juventus Turin und Dynamo Kiew als Spielleiterin eingeteilt worden. Das gab die Europäische Fußball-Union (Uefa) am Montagabend bekannt.

Frappart war in dieser Saison schon fünfmal in der Ligue 1 und zweimal in der zweiten französischen Liga im Einsatz. Außerdem pfiff sie eine Partie in der Europa-League-Qualifikation und eine Begegnung in der Nations League. Dazu kommen zwei Spiele in der Europa-League-Hauptrunde.

Frappart ist das französische Pendant zu Bibiana Steinhaus: Im April 2019 kam sie als erste Schiedsrichterin in der französischen Ligue 1 der Männer zum Einsatz. Im selben Jahr schrieb sie Fußball-Geschichte, als sie den UEFA Supercup zwischen dem von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool und dem FC Chelsea leitete und damit als erste Frau ein bedeutendes UEFA-Pflichtspiel der Männer pfiff.

Steinhaus, die in Deutschland als erste Frau ein Spiel in der Bundesliga der Männer geleitet hatte, beendete im Oktober ihre Karriere als aktive Schiedsrichterin.

sm/gs