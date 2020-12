Donald Trump unterzeichnet Rodchenkov Act

„Das Gesetz verhängt strafrechtliche Sanktionen gegen bestimmte Personen, die an internationalem konspirativen Doping beteiligt sind, und sieht eine Entschädigung an Opfer solcher Verschwörungen vor“, heißt es in der Mitteilung vom Freitag.

Das Gesetz ist jedoch mit Vorbehalt unterzeichnet. Der US-Präsident hatte Zweifel an dem Abschnitt sechs, nach dem Strafverfolgungsbehörden, einschließlich des Justizministeriums, Informationen an die US-amerikanische Anti-Doping-Agentur weitergeben müssen, was den „Verlauf strafrechtlicher Ermittlungen gefährden könnte“.

„Meine Regierung wird Abschnitt sechs des Gesetzes im Einklang mit der verfassungsmäßigen Befugnis des Präsidenten behandeln, um die Verbreitung von Informationen zu kontrollieren, deren Offenlegung die nationale Sicherheit, die Außenbeziehungen, die Strafverfolgung oder die Erfüllung der verfassungsmäßigen Pflichten des Präsidenten beeinträchtigen könnte“, erklärte Trump weiter.

Als Strafmaß seien eine Geldbuße von bis zu einer Million US-Dollar und bis zu zehn Jahre Freiheitsentzug vorgesehen. Unter den Rodchenkov Act falle auch das Umfeld der Sportler – Trainer, Agenten, Manager und Vertreter staatlicher Einrichtungen, die für Organisation und Finanzierung von Sportveranstaltungen zuständig seien. Die sündigen Sportler sollten von der Wada bestraft werden. Das Gesetz trägt den Namen des in die USA geflüchteten früheren Moskauer Laborchefs Grigori Rodtschenkow.

Wada kritisiert Rodchenkov Act

Indes übt die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) heftige Kritik an dem neuen Gesetz. Die Agentur befürchtet, dass der Act den internationalen Anstrengungen im Kampf gegen das Doping im Wege stehen könnte.

„Der Rodchenkov Act könnte das globale Anti-Doping-System unterhöhlen“, erklärte ein Wada-Sprecher nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP.

