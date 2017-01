Mehr als ein Gerücht? Apple und Carl Zeiss entwickeln Brille für erweiterte Realität

Apple arbeitet demnach an einer Augmented-Reality-Brille. Partner dabei soll das im baden-württembergischen Oberkochen ansässige Unternehmen Carl Zeiss sein, wie Robert Scoble in seinem Facebook-Account mitteilt.

© AFP 2016/ Robyn Beck Erweiterte Realität: Apple bastelt an neuer Virtual-Brille

Er habe auf der Consumer Electronics Show 2017 in Las Vegas den Stand der Carl Zeiss AG besucht, der im Bereich „Augmented Reality“ verortet gewesen sei. Das Unternehmen stellte aber Scoble zufolge keine AR-Produkte aus. Scoble fragte einen Mitarbeiter der Carl Zeiss AG danach. Der habe indirekt bestätigt, dass Zeiss mit dem US-Konzern Apple an einer AR-Brille arbeite.

Scoble vermutet dabei, dass die beiden Unternehmen an einer AR- oder MR-Bille (Mixed-Reality-Brille) in Leichtbauweise arbeiteten, die vielleicht schon in diesem Jahr angekündigt werden könnte.

​Allerdings kann der Wahrheitsgehalt von Scobles Aussagen nicht überprüft werden. Der Apple-Chef Tim Cook hatte aber mehrmals über die Technologien der AR- sowie VR-Brille (Virtual-Reality) gesprochen. Zuvor hatte Apple den Experten für Virtuelle Realität Doug Bowman eingestellt.