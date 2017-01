Wie deutscher Panzer-Mythos zerstört wurde

© AP Photo/ Michael Sohn Syrien: Zehn deutsche Panzer in Al-Bab verbrannt

Erstmals in der Geschichte des Panzers gingen bei Kämpfen türkischer Streitkräfte in der Stadt al-Bab in Syrien mehrere Leopard 2 verloren – durch die IS-Kämpfer, so der Beitrag . Nach Angaben des Autors zerstörten die Terroristen bis zu zehn türkische Leopard 2A4. Sechs der zehn Ausfälle sollen auf dem Einsatz von Panzerabwehrwaffen des russischen Typs Kornet beruhen.

Schlechter Flankenschutz

Laut dem Artikel ist der 60 Tonnen schwere Leopard 2 unzureichend gegen Flankenangriffe geschützt. Denn sein Grundkonzept stammt noch aus einer Zeit, wo der Feind von vorne erwartet wurde. Hinzu komme, dass die türkischen Kettenfahrzeuge keinen zusätzlichen Schutz durch eine sogenannte Reaktivpanzerung oder gar ein abstandsaktives Schutzsystem gehabt haben.

Auch wenn die Bundeswehr eine modernere Version des Leopard 2 verwende, hätten diese ebenso wenig reagieren können wie die türkischen, da auch ihnen der abstandsaktive Schutz gänzlich fehle.