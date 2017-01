Verrückt: Diese App verändert Ihr Aussehen!

Mehr Wangenröte, weg mit den Falten, prallere Lippen, größere Augen – das Bildbearbeitungsprogramm dieser App kann im wahrsten Sinne zaubern.

Фото опубликовано Amelia 💕 (@sweet_bubbletea) Янв 20 2017 в 4:59 PST

In China ist Meitu bereits sehr beliebt: Die App soll schon auf über einer Milliarde Endgeräten installiert sein. Die Zahl aktiver Nutzer werde auf eine halbe Milliarde geschätzt. In Russland und in westlichen Ländern sei die Anwendung berühmt geworden, nachdem sie um die Funktion des Anime-Makeups erweitert worden sei.

Фото опубликовано Nita (@sun_nita25) Янв 20 2017 в 2:42 PST

Meitu sei vor allem bei Frauen sehr beliebt – viele verwandeln ihre Haustiere in Cartoon-Helden. Mitunter fallen allerdings auch Politiker und Schauspieler dem neuen Programm „zum Opfer“.

​Aber: Viele Nutzer betonen laut der Zeitung, dass Meitu Zugriff auf allzu viele persönliche Daten erfordere – von gespeicherten Bildern bis hin zur Telefonnummer und der Smartphone-ID. Experten sind überzeugt, dass die Verwendung dieser Daten zu Werbezwecken nicht ausgeschlossen werden könne.