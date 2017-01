Russlands neue Super-Drohne bekämpft sogar Mobilfunk

Die in Syrien erfolgreich geprüften Drohnen „ Orlan-10 “ werden in der Zukunft sogar kleine Videoclips verschicken können. Die technische Neuheit ist Teil des Modernisierungskomplexes für elektronische Kriegsführung „Leer-3“und wird demnächst an die russischen Verteidigungseinheiten ausgeliefert.

Die Hauptaufgabe der Drohnen ist es, gegnerische Mobilfunkverbindungen zu unterdrücken. Zu diesem Zweck verfügen die „Orlans“ über spezielle Dämpfer abwerfbare Störgeräte.