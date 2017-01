Pfeilartige Jäger der Sechzigerjahre, zukunftsweisende Militärprototypen, ausgemusterte ballistische Raketen und sogar ausrangierte Weltraumsatelliten – auf der Davis Monthan Air Force Base gibt es alles, was das Herz eines Luftfahrtfans höherschlagen lässt. Die Wüste Arizona eignet sich hervorragend als Abstellplatz für nicht mehr benötigtes Fluggerät: In dem heißen und trockenen Klima hat Rost einfach keine Chance.

Bei den US-Piloten heißt dieser Ort schlicht Boneyard, der Friedhof. Rund 400 Maschinen kommen hier jährlich an, genauso viele verschwinden – sie werden weiterverkauft an befreundete Nationen oder verschrottet, um Platz für den Neuzugang zu schaffen. Bei der Ankunft in Davis Monthan werden die Maschinen „entwaffnet“, die Avionik wird ausgebaut, die Treib- und Betriebsstoffe abgepumpt und zu guter Letzt werden alle Leitungen in speziellem Maschinenöl konserviert.

Nicht für jede Maschine heißt es dabei „Endstation“. Manche Flugzeuge werden hier nur kurzfristig geparkt, bis sie weiterverkauft werden, andere werden als Ersatzteilspender ausgeschlachtet. Bei Bedarf können die Kampfmaschinen auch wieder in Betrieb genommen werden. So geschehen mit den Jagdbombern Rockwell OV-10 aus dem Vietnamkrieg: Sie wurden für den Kampf gegen den IS wieder ausgepackt und in den Nahen Osten geflogen. Wegen Schwierigkeiten mit den F-35-Jägern hat die US-Luftwaffe auch einige F/A-18 Hornet wieder in den Dienst genommen.

Zwar ist der Boneyard eigentlich geheim, doch gibt es gleich in der Nähe ein Luftfahrtmuseum, welches Bustouren über den Flugzeug-Friedhof anbietet. Manchmal bekommen die Besucher dabei eine echte Perle der Luftfahrtgeschichte vor die Kamera, wie etwa die Lockheed D-21. Das Pentagon hat erst ein Jahrzehnt später zugegeben, dass diese Aufklärungsdrohne existiert.