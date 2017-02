Nagelneuer russischer „Alligator“ steigt in die Luft

„Die Kampfmaschine, die im Werk zusammengebaut wurde, durchläuft derzeit sämtliche notwendige Tests am Boden und in der Luft, die in den technischen Vorschriften und den Vorschriften des Staatsauftrags vorgesehen sind“, heißt es auf der offiziellen Webseite des Holdings „Wertoljoty Rossiji“ (Russische Hubschrauber), zu dem das Arsenjewer Werk gehört.

Noch mehrere Hubschrauber-Rümpfe befinden sich derzeit der Webseite zufolge zur Endmontage in dem Werk.

© REUTERS/ Russian Defense Ministry „Alligator“ und „Saatkrähe“: Russlands neue Taktik im Kampf um Palmyra

2017 soll die Herstellung der Alligator-Kampfhubschrauber wegen einer gestiegenen Nachfrage ausländischer Auftraggeber mehr als verdoppelt werden.

Der Hubschrauber Ka-52 ist seit 2010 für Zwecke des russischen Verteidigungsministeriums in der Serienproduktion. Der Ka-52 Alligator ist einer der modernsten Kampfhubschrauber in seiner Klasse. Die Hubschrauber sind zur Vernichtung von Panzern, gepanzerter und nichtgepanzerter Kriegstechnik, Mannschaften und Hubschraubern des Gegners geeignet. Der Ka-52-Alligator kann bei jedem Wetter sowie bei Tag und Nacht eingesetzt werden.