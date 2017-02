WSJ: Produktionsfehler bei Falcon-9-Rakete entdeckt

Nach Angaben der Zeitung stellten Spezialisten des Rechnungshofs Risse in den Turbinenblättern fest, die den Treibstoff in die Raketentriebwerke bewegen. Der Produktionsfehler kann zu einem Umbau der Turbinen führen.

„Wir haben die Triebwerke so entwickelt, damit keine Risse entstehen, doch jetzt ändern wir die Konstruktion, um ihre Entstehung zu verhindern“, teilte SpaceX mit. Die Korrekturen werden in das „endgültige Projekt“ zum Bau der Falcon-9-Raketen aufgenommen.

Der Schlussbericht über die Ursachen der Havarie der Falcon-9-Rakete im September werde in einigen Wochen veröffentlicht, so das “WSJ”.

Eine Falcon 9 war am 14. Januar 2017 erfolgreich vom US-Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien gestartet und brachte zehn US-Satelliten Iridium NEXT in den Orbit.

Am 1. September 2016 war eine Falcon-9-Rakete auf der Startplattform in Cape Canaveral in Florida explodiert. Als Ursache wurde damals der Ausfall eines der drei Hochdruckbehälter angegeben.

Cape Canaveral: SpaceX Falcon 9 beim Start explodiert — Video

Am 28. Juni 2015 explodierte eine Falcon-9-Rakete mit einem Raumtransporter Dragon, die zur ISS fliegen sollte, 138 Sekunden nach dem Start.

Nach dem gescheiterten Test im September beschloss SpaceX, den Start des Dragon-Frachters mit NASA-Astronauten an Bord, der für Ende 2017 geplant war, auf Mai 2018 zu verschieben.

Nach WSJ-Angaben belaufen sich die Verluste von SpaceX nach der Havarie aus dem Jahr 2015 auf 260 Millionen US-Dollar.