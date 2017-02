Die Zukunft ist da! „Digitaler Polizist“ an Bahnhof in China eingestellt

Dem Bericht zufolge hat der Roboter-Polizist bereits am Vortag seinen Dienst in einem Warteraum am Bahnhof für Eilzüge aufgenommen.

Der Roboter kann die Fläche ohne Unterstützung seitens „menschlicher Kollegen“ bewachen. Er scannt und erkennt die Gesichter der Passagiere. Darüber hinaus kann er kleine Auskünfte geben. Der Roboter ist auch in der Lage, die Raumtemperatur zu messen und dadurch eine potentielle Feuergefahr zu erkennen.

​Die Maschine bewegt sich auf Rädern und hat auf ihrer Oberfläche jede Menge verschiedenster Sensoren. Laut Medien wird der „digitale Polizist“ eine Woche lang im Testmodus arbeiten. Dann soll er täglich die Nachtschicht bekommen.

​Ende September des vorigen Jahres war am Flughafen der chinesischen Stadt Shenzhen ein ähnlicher „Sicherheits-Mitarbeiter“ eingestellt worden. Den Medien zufolge kann er eine Höchstgeschwindigkeit von 18 Kilometern pro Stunde entwickeln und ist mit vier hochauflösenden Kameras ausgestattet. Die Bilder von Passagieren können demnach blitzschnell der Flughafensicherheit übermittelt werden.