Russland baut eigenen Superspeed-Heli

„Ich will noch keine Zahlen nennen. Lassen Sie es eine Überraschung werden, wenn wir es für notwendig halten werden, darüber zu erzählen", so Rogosin. „Mit dem Prototyp aber stehen wir den Amerikanern schon in nichts nach.“

Zuvor war berichtet worden, dass ein Prototyp im Oktober vorigen Jahres während eines Testfluges eine Geschwindigkeit von 405 Stundenkilometern erreichte. Darüber hinaus hatte im selben Monat der stellvertretende Verteidigungsminister Juri Borissow von einer möglichen Serienproduktion dieser Maschinen gesprochen. Ihm zufolge kann sie im Rahmen des neuen russischen Rüstungsprogramms noch zwischen 2018 und 2025 beginnen.