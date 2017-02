Mit dem Auto über den Stau? Das neue Flugauto aus Holland - Video und Interview

Nichts ist lästiger auf einer Autoreise, als in einen kilometerlangen Stau zu geraten. Wie schön wäre es da, einfach abzuheben und über die stehenden Autos hinweg zu fliegen. Nun ganz so einfach, ist es beim Flugauto Liberty des holländischen Unternehmens PAL-V auch nicht, aber immerhin geht es in die Richtung.

Sputnik hat sich mit den Herstellern dieses Luftgefährts unterhalten.

„Das Auto ist eine Mischung aus einem Gyrocopter und einem Sportwagen“, beschreibt Dr. Markus Hess aus dem Bereich Marketing und Vertrieb von PAL-V das Luftgefährt. „Es ist sehr flach, relativ breit, aber sehr spartanisch. Es sind Maße von vier Metern Länge, zwei Metern Breite und anderthalb Metern Höhe. In der Luft ist es wesentlich höher, da der Rotor einen Durchmesser von zehn Metern hat.

Mit dem Auto können dann Staus, aber auch natürliche Hindernisse wie Meer, Seen, Flüsse oder Berge überflogen werden. Ein Navigationssystem soll Staus im Voraus ankündigen, denn überall darf das Flugauto nicht abheben. „Es besteht nicht die Möglichkeit, direkt auf der Autobahn abzuheben. In Holland denkt man aber schon darüber nach, in Zukunft entsprechende kleine Start- und Landeplätze neben der Autobahn zu installieren. Aber solange es die nicht gibt, wird es nicht die Möglichkeit geben, direkt von der Autobahn abzuheben. In Deutschland haben wir insgesamt circa 1500 Flugplätze, das bedeutet, dass es im Umkreis von zehn Kilometern immer einen gibt. Auf dem Platz baut man dann kurz um, das beansprucht mit einem Sicherheitscheck etwa zehn Minuten Zeit – und kann abheben.“

© Foto: PAL-V Das Flugzeugauto

Ein einfacher Führerschein reicht natürlich nicht für alle Funktionen von Liberty, für den Flubetrieb braucht man einen Privatpilotenschein. „Das ist aber kein Hexenwerk“, fügt Hess hinzu, „eine Sache von circa 40 Flugstunden und einem finanziellen Aufwand von etwa 10.000 Euro.

Und warum wartet man nicht lieber auf die schicken Personendrohnen von der Konkurrenz, Ehang, Uber & co.? „Es gibt im Augenblick relativ viel im Internet, was dort abgebildet wird, aber die meisten dieser Konzepte sind sehr, sehr weit von der Realität entfernt“, erklärt Hess. „Das hat insbesondere damit zu tun, dass die Regularien für diese neuen Konzepte bisher noch gar nicht ausgelegt sind. Das heißt, man müsste überhaupt erstmal die Gesetze ändern und das ist ein langwieriger Prozess. Das andere ist, dass die Konzepte, die in der Regel batteriebetrieben sind, einfach heute noch nicht durchführbar sind, weil die Energiedichte der Batterien einfach nicht ausreichend ist. Man müsste diese um den Faktor 10-20 verbessern, um die tatsächlich einsetzen zu können. Liberty verfügt über zwei luftfahrtzertifizierte Flugmotoren, die mit normalem 95-Bleifrei-Benzin befüllt werden. Personenbefördernde Drohnen sind trotzdem zukunftsorientierte Projekte, die ihren Weg finden werden. Allerdings wird das erst etwa in 20 Jahren sein, während wir mit PAL-V ein Projekt haben, was nach der heutigen Gesetzgebung konzipiert und entsprechend auch konstruiert wurde. Wenn wir es in zwei Jahren auf den Markt bringen, ist es sofort einsatzbereit.“