Medwedew erkennt bei Russland Führungspsychologie

Russland verfüge über ein großes „intellektuelles Potenzial“ und Naturressourcen. „Aber das Wichtigste, was wir in der letzten Zeit wiedererlangen konnten, ist die Psychologie eines Führungslandes“, so der Regierungschef.

© Sputnik/ Sergej Pirogow Russische 3D-Lego-Alternative erreicht Deutschland

Er warnte, dass Länder, die sich nicht rechtzeitig auf Hochtechnologien umstellten, „unaufholbar in den Rückstand zu geraten drohen“. „Weder billige Arbeitskräfte noch Rohstoffe werden sie dann noch retten können.“

Medwedew bemängelte, dass russische Start-up-Projekte und bahnbrechende Technologien öfters im Ausland umgesetzt werden, weil die wirtschaftliche Umwelt hierzulande nicht so komfortabel sei. Talentierte Fachkräfte würden aus Russland abwandern, weil sie in Russland keine Chancen sähen, konstatierte der Regierungschef. Das müsse geändert werden.