Die Unity wurde mit einem Zweirumpf-Flugzeug in einer Höhe von etwa 2.000 Metern ausgesetzt und landete nach einem Gleitflug in der Mojave-Wüste im Westen der USA. An Bord befanden sich zwei Piloten, die Triebwerke blieben nicht eingeschaltet. Zum ersten Mal wurde das Bremsen mit dem beweglichen Heckleitwerk erprobt.

Bei der Unity handelt es sich um eine modifizierte Version des Modells Enterprise, das 2014 in der Mojave-Wüste verunglückt war. Als Ursache galt damals ein Pilotenfehler.

Der suborbitale Gleiter SpaceShipTwo wird zu Touristenflügen in einer Höhe von bis zu 100 Kilometern entwickelt. Betuchte „Raumfahrer“ werden beim Flug die Schwerelosigkeit erleben und sich persönlich davon überzeugen können, dass die Erde rund ist.