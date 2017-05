Russland verstärkt Terrorschutz für seine Atomkraftwerke

Gemäß dem Dokument werden nun Sicherheitszonen rund um die Atomanlagen, Atommüllager, Strahlenquellen und Lager für Kernmaterialien aller zehn in Russland aktiven Atomkraftwerke sowie um die Kernanlagen des künftigen schwimmenden Kernkraftwerks „Akademik Lomonosow“ geschaffen.

Darüber hinaus sollen Schutzzonen um die Kernanlagen eines Engineering-Zentrums für Stilllegung in Nowoworonesch (Oblast Woronesch, Zentralrussland), um die Anlagen, Kernmaterialien und Ablagerungspunkte im Forschungsinstitut für Technologie in Sosnowy Bor (Oblast Leningrad, Nordwestrussland) sowie um ein Chemikalienwerk in Nowosibirsk eingeführt werden, heißt es.

Des Weiteren gelten laut der Anordnung innerhalb dieser Sicherheitszonen Beschränkungen für die Einreise und den Aufenthalt fremder Personen.

Zuvor war berichtet worden, dass in Russland das Gesetz über Erhöhung des Terrorschutzes von Atomobjekten im Januar dieses Jahres in Kraft getreten war.