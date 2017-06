Russland wird Marschflugkörper über Tausende Kilometer hinweg “sehen” - Medien

© Sputnik/ Sergej Pirogow Russland stellt neue Radare in Dienst: Luftraumverletzungen drastisch zurückgegangen

Laut der Zeitung können konventionelle Radare nur über mehrere Dutzend Kilometer weit „schauen“.

Die Anlage Woronesch-WP kann die Koordinaten der von ihr gesichteten Ziele an Fla-Raketen-Systeme S-300W und S-400 und in Zukunft auch an S-500 „Prometej“ übermitteln.

Das neue Radar ist nichts weiter als eine modernisierte Raketen-Frühwarnanlage vom Typ Woronesch, die durch den Einbau einer zusätzlichen Antenne und von mehreren Modulen optimiert worden ist.

Woronesch-Radaranlagen sind zurzeit im gesamten grenznahen Raum des russischen Territoriums eingesetzt.