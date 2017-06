Wann neuer russischer Armata-Panzer in Serienproduktion geht

„Ich hoffe, dass Uralwagonsawod (russische Rüstungsfirma – Anm. d. Red.) bestätigt, dass 2019 das Jahr sein wird, in dem der Armata auf den Übungsplätzen erscheint, und dann in Serienproduktion geht“, so Rogosin.

Er äußerte zudem die Hoffnung, dass der Armata-Panzer der russischen Armee Jahrzehnte lang dienen werde, wie der legendäre Panzer T-72.

Der T-14 Armata ist der weltweit einzige Kampfpanzer der dritten Generation. Das brandneue russische Kampffahrzeug wurde 2015 erstmals vorgestellt und ist bei Experten im In- und Ausland auf großes Lob gestoßen. Ein absolutes Novum ist der unbemannte ferngesteuerte Turm.

Zuvor hatte Rogosin mitgeteilt, dass das Einkaufsvolumen von Armata-Panzern im September 2017 definiert werden soll – erst nachdem er dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgestellt werde.