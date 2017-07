Beobachtung, Kampf, Nachschub: Wozu Russland an Wandelflugzeugen bastelt

Wandelflugzeuge, die Vorteile von Starr- und Drehflüglern kombinieren sollen, entstehen nun auch in Russland. Vorerst sind sie klein und unbemannt, es wird aber auch an größeren Maschinen gearbeitet. Prognostiziert werden Einsätze sowohl im Zivil- als auch im Militärbereich.

Der russische Militärexperte Igor Korotschenko sagte der Onlinezeitung vz.ru, die Arbeit an Wandelflugzeugen in Russland habe erst kürzlich begonnen. Der weltweit einzige Spitzenreiter auf diesem Gebiet seien die USA mit ihrer Serienmaschine V-22 Osprey.

„Alle Partner der USA können Wandelflugzeuge aus amerikanischer Produktion kaufen. Die Amerikaner hatten jahrzehntelang daran gebastelt, bevor die Serienproduktion begann. Wann Gefechts-Wandelflugzeuge in Russland zustande kommen, wissen wir nicht (…) Derzeit wäre es noch verfrüht, in praktischer Hinsicht davon zu sprechen“, so Korotschenko.

© Sputnik/ Witaliy Beloussow Wandelflugzeug der Russian Helicopters bei der internationalen Luftfahrtmesse MAKS 2017

Wie vz.ru erläutert, sollen die russischen Entwicklungsarbeiten aus drei Phasen bestehen. Zunächst kommt ein rund 300 Kilogramm schwerer Technologie-Demonstrator. Parallel wird an einer Maschine mit einem Gewicht von bis zu zwei Tonnen getüftelt. Wenn diese beiden Phasen erfolgreich sind, soll ein vollwertiges Wandelflugzeug entwickelt werden. Vorerst gibt es aber nur kleine Modelle.

Das Konstruktionsbüro WR-Technologii, das der Holding Russian Helicopters angehört, hatte soeben bei der Luftfahrtmesse MAKS 2017 ein modernisiertes Versuchsmuster des unbemannten Wandelflugzeugs RHV-30 präsentiert.

Die Serienproduktion der RHV-30 soll nach Angaben der Agentur RIA Novosti Ende des kommenden Jahres beginnen. Das kleine Wandelflugzeug mit einer Geschwindigkeit von 140 km/h und einer Nutzlast von fünf Kilogramm soll in der Lage sein, 100 Kilometer zurückzulegen und bei Bedarf in 3.000 Meter Höhe aufzusteigen.

Ein Sprecher der Russian Helicopters erläuterte:

„Die RHV-30 könnte die Umweltlage beobachten, über küstennahen (darunter auch arktischen) Meeresgebieten patrouillieren, im Sinne der Kartographie zum Einsatz kommen, den technischen Zustand verschiedener Anlagen beaufsichtigen.“

Militärisch könnte die Maschine, wie es hieß, für Aufklärungsflüge eingesetzt werden. Dass an unbemannten Wandelflugzeugen in Russland weiter gearbeitet wird, bestätigte unterdessen auch Luftwaffenchef Viktor Bondarew.

Vz.ru kommentierte: „Vor allem sollen Wandelflugzeuge künftig, wie die Militärs sagen, im Interesse des Heeres zum Einsatz kommen – sowohl für Luftangriffe als auch für Mannschafts-Transporte und Nachschub. Im Interesse der Kriegsflotte sollen Wandelflugzeuge von Kampfschiffen mitgeführt werden. Im Zivilbereich werden diese Luftfahrzeuge ebenfalls gefragt sein. Unternehmen der Öl- und Gasbranche sowie verschiedene Behörden bekunden ihr Interesse.“