Dobrindt verhängt Zulassungsverbot für Porsche-Diesel

Das sagte der Verkehrsminister am Donnerstag in Berlin auf einem kurzfristig angesetzten Pressetermin. Demnach sei beim Porsche Cayenne eine unzulässige Abschalteinrichtung entdeckt worden. „Wir werden einen amtlichen Rückruf anordnen“, sagte der Minister laut derwesten.de.

Weil sich das Fahrzeug noch in der Produktion befinde, soll darüber hinaus ein Zulassungsverbot ausgesprochen werden, bis Porsche eine Software entwickelt hat, die vom Kraftfahrtbundesamt genehmigt werden muss, sagte Dobrindt weiter. Die bisher in Deutschland zugelassenen 7500 Fahrzeuge müssen zurückgenommen und umgerüstet werden. In Europa sind 22.000 Fahrzeuge betroffen.