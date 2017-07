Russlands schwere Kampfdrohne: Erstes Bild im Netz aufgetaucht

Der Name des neuen unbemannten Flugzeugs der Russen: „Ochotnik“, zu Deutsch „Jäger“. Entwickelt wurde es von Suchoi, obgleich auch der russische Kampfjet-Bauer MiG an der Entwicklung einer schweren Kampfdrohne gearbeitet hat. Möglicherweise sind Komponenten der unbemannten MiG in das neue Suchoi-Projekt eingegangen, wie die Zeitung schreibt.

Die maximale Startmasse der Drohne beträgt laut Zeitung circa 20 Tonnen, die Reichweite 6.000 Kilometer. Diesen Parametern nach zu urteilen, wird die Drohne vom Mantelstromtriebwerk AL-31F angetrieben, jener Turbine der Su-27-Kampfjetfamilie.

Offenbar werden auch Technologien des russischen Tarnkappenjägers T-50 in der neuen Kampfdrohne angewandt. Die Flugerprobung soll laut dem Blatt im Sommer nächsten Jahres starten. Bis zur Einsatzreife dürften jedoch noch Jahre vergehen.

Übrigens: Auf der diesjährigen Luftfahrtmesse MAKS bei Moskau wurde eine Aufklärungsdrohne präsentiert. Sie hat eine Flügelspannweite von 16 Metern und ist gänzlich aus Verbundwerkstoffen gebaut. Der Hersteller arbeitet derzeit an einer Kampfversion dieses unbemannten Flugzeugs.