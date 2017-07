Das ist Pekings neueste Militärtechnik - VIDEO

Allein über 100 Flugzeuge haben an der Parade der Volksbefreiungsarmee teilgenommen. Die Jets sind in Form einer 81 über den Zuschauertribünen hinweggedüst – die Zahl symbolisiert das Gründungsdatum der chinesischen Armee: 01.08.1927.

Vorgestellt wurden auf der Parade außerdem Panzer des Typs 99А, gepanzerte Truppentransporter des Typs 04A und 08, Artilleriehaubitzen des Typs 89 und 05. Zudem wurden den Zuschauern auch die Panzerabwehrsysteme HJ-10 und der 300-mm-Raketenwerfer präsentiert.

Von größtem Interesse für das Publikum war sicherlich auch die neue Interkontinentalrakete der Chinesen: Die DF-31AG hat eine Reichweite von über 10.000 Kilometern. Auch die Mittelstreckenraketen DF-16 und DF-26 waren auf der Parade zu sehen, ebenso der „Flugzeugträger-Killer“ DF-21D — eine ballistische Antischiffsrakete.

An der Flugshow der Parade nahmen unter anderem die J-20-Jäger der fünften Generation, der neue Mehrzweckjäger J-16 und das neueste trägergestützte Jagdflugzeug J-15 für die Liaoning, den ersten Flugzeugträger der chinesischen Marine, teil.

Auch Chinas Fernfliegerkräfte waren bei der Flugshow mit dabei. Gezeigt wurden die Transportmaschinen Y-20 und Y-9, der strategische Bomber H-6K sowie die Frühwarnflugzeuge KJ-2000 und KJ-500.

Der chinesische Staatschef sagte: „Wir sind heute dem Ziel der Wiedergeburt der chinesischen Nation so nah wie noch nie. Und wir müssen so dringend wie noch nie in der Geschichte eine starke Armee aufbauen.“