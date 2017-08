Tesla-Wagen sollen US-Aufklärer U-2 bei Start und Landung helfen - VIDEO

Die US-Luftwaffe benutzt das Tesla Model S als Begleitfahrzeug für ihre strategischen Aufklärungsflugzeuge U-2 Dragon Lady, die in extrem großen Höhen operieren. Im Internet sind Aufnahmen des Starts eines U-2 Aufklärungsflugzeugs in Begleitung eines Tesla-Wagens auf der US-Luftwaffenbasis Fairford in Großbritannien aufgetaucht.