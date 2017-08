Panzerbiathlon: Chinas Typ 96 misst sich erstmals mit russischem Vorläufer T-72

Bei dem jetzigen Internationalen Panzerbiathlon in Alabino haben Waffenexperten erstmals die Gelegenheit, den chinesischen Kampfpanzer Type 96 und seinen sowjetisch-russischen Vorläufer T-72 in Aktion zu vergleichen.

Dank dem stärkeren Motor mit 1200 PS ist der Type 96 zwar schneller als der T-72 (1130 PS), schreibt die Onlinezeitung Vestnik-RM. Doch im Laufe der Modernisierung seien die Luftzufuhr und die Kühlung des chinesischen Motors komplizierter und seine Lebensdauer kürzer geworden.Auch die Panzerung sei durch den Umbau geschwächt worden: Selbst ein schweres Maschinengewehr könne dem Type 96 bedeutende Schäden zufügen, heißt es im Artikel.

Panzerbiathlon ist Teil der 3. Internationalen Armeespiele, die seit Samstag gleichzeitig in Russland, Aserbaidschan, Weißrussland, Kasachstan und China ausgetragen werden. Im Laufe der 14 Tage treten insgesamt 150 Armee-Mannschaften aus 28 Ländern in 28 militärisch-sportlichen Disziplinen gegeneinander an – von Luftabwehr und Artillerie über ABC-Schutz und Militärpolizei-Rallye bis zum Spürhund- und Feldküchen-Wettbewerb.