Weltraum-Premiere: Elon Musk zeigt SpaceX-Schutzanzug

Sitzt, passt und hat Luft – der erste Raumanzug von SpaceX „funktioniert wirklich“, schrieb Musk auf Instagram. Die langwierige Entwicklung habe sich gelohnt.

Auf dem Foto sei ein echter Raumanzug und kein Modell davon zu sehen, versicherte der Unternehmer. Die Vakuum-Tests habe die Neuentwicklung bereits bestanden.

„Es war unglaublich schwierig, Ästhetik und Funktionalität in Balance zu bringen“, so Musk. Weitere Details verspricht der US-Unternehmer in den kommenden Tagen zu liefern.

Vor wenigen Tagen hat Musk getwittert, ein Raumanzug für ein NASA-Programm sei derzeit in Vorbereitung. Dieser werde auf Beweglichkeit und Sicherheit bei Wasserungen im Ozean getestet.

SpaceX hat mit der NASA einen Vertrag über Frachttransport in den Erdorbit. Im Februar 2017 hatte die Firma von Elon Musk die Trägerrakete Falcon 9 mit der Frachtkapsel Dragon an Bord vom Raumbahnhof Cap Canaveral aus zur ISS gebracht.