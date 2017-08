Bald auch atomar: Warum der neue US-Marschflugkörper so gefährlich ist

Die US-Luftwaffe will neue Marschflugkörper für ihre Langstreckenbomber – auch für atomaren Einsatz. Leichter als ihre Vorgängerinnen müssen die Raketen sein, damit mehr davon in ein Flugzeug passt. Was die neue Waffe so gefährlich macht, erklärt der russische Militärexperte Wladimir Korowin.