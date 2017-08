Google baut Geisterstadt für Roboter-Autos – VIDEO

Die Stadt Castle ist so groß wie der neue Berliner Flughafen. Google hat die Siedlung unweit vom Silicon Valley aus dem Boden gestampft. Die Konzerntochter Waymo – Spezialist für autonomes Fahren – testet dort ihre neuesten Entwicklungen unter (fast) lebensechten Bedingungen. Das Portal „newsru.com“ berichtet.

Noch etwas hat die Google- Geisterstadt mit dem neuen Hauptstadtflughafen gemeinsam: Dort wird immer noch gebaut. Während Waymo zusätzliche Kreuzungen anlegen lässt, fahren in anderen „Vierteln“ der Stadt schon fahrerlose Autos – im Testbetrieb.

Deren künstliches Hirn soll hier so lebensnah wie möglich in schlecht vorhersehbare Situationen geprüft werden. Wie reagieren sie beispielsweise, wenn ihnen andere Verkehrsteilnehmer plötzlich und unerwartet die Spur schneiden? Die Erkenntnisse darüber sollen dann in den Algorithmus der Roboter-Autos eingearbeitet werden.