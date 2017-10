Südkorea entwickelt „Verdunkelungsbombe“ – Medien

© REUTERS/ Yonhap via REUTERS Medien: Südkorea könnte Atom-U-Boote mieten

Die so genannte „Verdunkelungsbombe“ setzt eine Wolke aus Graphit in Form von Staub oder dünnen Fäden frei. Die Partikelwolke senkt sich auf das Ziel herab, wo sie sich auf außenliegenden Geräten ablagert und über die Belüftungs- und Kühlsysteme teilweise auch in innenliegende Anlagenteile eindringt. Das Graphit verursacht in elektrischen Geräten einen Kurzschluss und zerreißt das elektrische Netz.

„Alle Technologien für die Entwicklung der Graphitbombe sind erworben worden. Das ist die Etappe, in der wir die Bomben jederzeit bauen können“, zitiert die Agentur einen Militärbeamten.

Da die Bombe in der Regel keine oder nur sehr geringe Kollateralschäden verursacht und Menschen nicht direkt verletzt oder tötet, zählen Graphitbomben zu den vergleichsweise humanen Kriegswaffen (so genannte „soft bombs“). Das US-Militär hatte Graphit-Streubomben erstmals 1990/91 im zweiten Golfkrieg und später 1999 im Kosovokrieg gegen Serbien und Montenegro eingesetzt.