Gegen Nordkorea und Iran – Pentagon entwickelt neues Erkennungssystem für Atomraketen

Der Idee nach sollen modernste F-35 Kampfjets der amerikanischen Luftwaffe ballistische Raketen mit nuklearen Sprengköpfen aus Nordkorea oder dem Iran mit hochpräzisen Sensoren aufspüren und anschließend mit Luft-Luft-Raketen abschießen.

Dies soll während der Startphase geschehen, wenn die Nuklearraketen die Erdatmosphäre noch nicht verlassen haben. Das Portal unterstreicht dabei, dass die Kampfjets hierfür nicht in das Lufthoheitsgebiet der beiden Staaten eindringen müssten.

Ebenfalls wird betont, dass der US-amerikanische Hersteller von Rüstungstechnik Northrop bereits seit Jahren an Stealth-Flugzeugen forsche, die in der Lage wären, mit hochmodernen Messinstrumenten ballistische Raketen aufzuspüren und zu verfolgen.

Gemeint sind hierbei elektrooptische Sensorgeräte vom sogenannten Distributed Aperture System (DAS), die im Verbund eingesetzt werden und ein lückenloses Monitoring des Luftraums gewährleisten sollen.

Das DAS-System soll bereits einige Tests auf F-35 Kampfjets durchlaufen haben. Dabei sind nach Angaben des Portals ballistische Raketen an der Hawaii-Küste erfolgreich identifiziert und verfolgt worden. Das System funktioniert im Verbund zwischen mehreren Kampfjets und landbasierten Anlagen. Beim ständigen Datenaustausch zwischen den Land- und Flugobjekten kann die Position der Rakete genau ermittelt werden.

„Das DAS-System kann seine Mission unabhängig davon ausführen, ob es sich an Bord einer F35 oder eines anderen Flugzeuges befindet, sowie unabhängig davon, ob es sich an Land oder auf einem Schiff befindet. In diesem Fall können je zwei Sensoren in der Luft und am Boden einzeln die ballistischen Raketen aufspüren“, erklärten die Experten aus Northrop.

Das DAS-System soll nach der Vision des Pentagon die Raketenverteidigung der USA und der Verbündeten in Asien stärken. Die ballistischen atomar bestückbaren Raketen sollen in einer Entfernung von bis zu 800 Seemeilen (etwa 1287 Kilometer) erkannt werden können.