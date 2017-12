US-Magazin: Russische Pistolen unter rauesten Bedingungen funktionstüchtig

Seit Sowjetzeiten lagern in den Waffendepots der russischen Armee zahllose Pistolen alter und neuer Modelle. Wie das amerikanische Magazin „The National Interest“ schreibt, sind die russischen Pistolen einfach, robust, zuverlässig und trotz des Mangels an manchen Funktionen amerikanischer Pistolen unter ungünstigsten Bedingungen funktionstüchtig.

Die russischen Landstreitkräfte haben als Nachfolger der Sowjetarmee ihr riesiges Arsenal an Schützenwaffen geerbt, mit dem sie ihre weniger zahlreichen Verbände und Einheiten bewaffnen können. Wie es im Artikel der „The National Interest“ (NI) heißt, befindet sich in den Depots in allen elf Zeitzonen des Landes eine riesige Anzahl von Pistolen für Offiziere, Militärkraftfahrer und politische Kommissare. Diese Pistolen und ebenso ihre neuen Modelle befänden sich auch heute in der Bewaffnung der russischen Armee als Mittel zur Selbstverteidigung und als Machtsymbol für jene, denen ihr Tragen erlaubt sei.

Eine der ersten Dienstpistolen der Sowjetarmee , so NI, sei die Pistole Tokarew (TT) gewesen. Bei ihrem anspruchslosen Designe sei sie bis zum letzten Schräubchen aber praktisch gewesen, leicht in der Handhabung und im Einsatz zuverlässig. 1952 sei ihre Produktion eingestellt worden. Zu jener Zeit habe ihre Anzahl 1,7 Millionen Stück betragen. Varianten dieser Waffe wurden laut NI auch mit und ohne Lizenz in Ungarn, Polen, Jugoslawien, China und Nordkorea hergestellt.

Die Konstrukteure der nächsten sowjetischen Pistole schöpften ihre Inspiration im Ausland, fährt der Autor des Artikels fort. Die Pistole Makarow (PM) sei die Kopie der deutschen Pistole Walther PP. Die PM sei im Dezember 1951 in die Bewaffnung aufgenommen worden, als die TT aus der Produktion und der Bewaffnung genommen wurde. Die PM sei kompakter und leichter als die Pistole Tokarew und ihr Lauf kürzer. Sie sei speziell für die sowjetische Patrone des Kalibers neun Millimeter bestimmt, ausländische Munition könne nicht genutzt werden. Die PM werde ebenfalls in vielen Armeen genutzt – von Afghanistan bis hin nach Simbabwe.

In den 1990er Jahren hat der Ingenieur und Konstrukteur von Schützenwaffen Wladimir Jarygin die Pistole Jarygin (PJa) entwickelt, die Züge alter und neuer Modelle in sich vereinte. Gleich der TT sei die Pistole vollständig aus Stahl gefertigt, ihr innerer Mechanismus basiere auf der Konstruktion Browning Hi-Power, wie im Artikel erwähnt wird. Es sei eine moderne Selbstladepistole, aber sie könne auch als nicht selbstladende Pistole funktionieren, wo erst der Hahn gespannt und dann der Abzug gedrückt wird.

© Sputnik/ Maxim Blinow Totale Umrüstung. Diese Rüstungen bekam Russlands Armee 2017

Obwohl die Pistole Jarygin moderner als frühere sowjetische und russische Modelle sei, weise sie nicht die jüngsten Züge westlicher Pistolen auf. So könnten dort unter dem Lauf z. B. kein Laservisier und keine Leuchte angebracht werden. Die ersten PJa habe die russische Armee im Jahr 2003 bekommen, um die PM und die modernisierte Pistole Makarow (PMM) allmählich abzulösen, die sich in großer Zahl in den Truppen befänden und noch genutzt würden.

Wie der Autor des Artikels resümiert, sind die russischen Pistolen einfach, robust und zuverlässig. Ihre Konstruktion sei für die Massenproduktion in der Kriegszeit geeignet. Und obwohl es ihnen an manchen Funktionen mangele, die vielen modernen amerikanischen Pistolen eigen seien, gehe es bei den russischen Waffen vor allem um die Funktionstüchtigkeit, sodass sie selbst unter den ungünstigsten Bedingungen ihren Aufgaben gerecht würden.